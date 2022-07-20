Італія

Футболіст проходить медогляд у новому клубі.

Туринський Ювентус 19 липня оголосив про продаж центрального захисника Маттейса де Лігта мюнхенській Баварії.

Але довго нового гравця на цю позицію вони не шукали. Клуб підпише центрбека Торіно Бремера. Гравець вже прибув до навчального центру Юве, де пройде медобстеження.

За інформацією ЗМІ, трансфер Бремера обійдеться "старій сеньйорі" в 40 мільйонів євро, а також певні бонуси.

У минулому сезоні Бремер награв за Торіно 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Також його визнали найкращим центральним захисником сезону в Італії.