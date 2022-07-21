Італія

Момент оголошення про трансфер стрімко наближається.

Цьогорічна літня трансфера кампанія супроводжується для донецького Шахтаря втратою майже всіх закордонних виконавців, які тим чи іншим способом залишають команду через початок чергового витку агресії проти України.

Виключенням із цієї тенденції не став і фланговий захисник "гірників" Додо, якого останнім часом багато що пов’язує з переходом до складу італійської Фіорентини.

Завдяки даним італійської преси вже відома навіть дата медогляду футболіста, який передуватиме офіційному підписанню угоди про трансфер, а сам 23-річний гравець уже встиг попрощатись із одноклубниками.

Відомий місцевий журналіст Ніколо Скіра напередодні цієї події також розкрив інформацію щодо майбутнього контракту Додо з "ліліями".

Бразилець підпише угоду строком до літа 2027 року, згідно з якою отримуватиме 1,5 млн євро на рік.

За останній сезон Додо провів 26 матчів, зробивши 4 гольові передачі.