Україна

Бразилець змінить клуб вже у найближчий час.

Правий захисник Шахтаря Додо попрощався з клубом та Україною перед переходом до складу Фіорентини.

"Вдячний за 4 роки, які я прожив у Шахтарі та в Україні. Щасливий за всю побудовану історію, отриману прихильність і повагу.

Я буду вічно вдячний за особливі моменти. Я буду тримати клуб і країну навіки у своєму житті. Я виріс як спортсмен і як людина.

Всім, хто брав участь у моєму русі, гравцям, тренерському складу та працівникам, велике спасибі. У мене тільки хороші спогади. Я збережу вас назавжди в своєму серці.

Вперед, Шахтар! Вперед Україно!", — написав захисник.



У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли Додо пройде медогляд у Фіорентині задля завершення трансферу.