Італія

Наставник Ювентусу прокоментував майбутній розіграш Серії А.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

Фахівець вважає, що його команда зобов'язана ставати чемпіонами країни, не дивлячись ні на що.

"Влітку ми вже встигли підписати топ-футболістів. Хтось молодий, хтось — досвідчений, але все ж це топові виконавці.

Вперше за десять років Ювентус не виграв трофей — це нонсенс. Ми повинні вигравати Скудетто-2023 будь-що", — наводить слова Аллегрі Football Italia.

Раніше повідомлялось, що італійський наставник особисто зацікавлений и підписанні Морати.