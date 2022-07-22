Італія

Зарплата валлійського хавбека у Турені становить 7 мільйонів євро за сезон.

Центральний півзахисник Аарон Ремзі не входить не входить до планів на майбутнє туринського Ювентуса, гравцем якого він є з літа 2019 року після переходу з лондонського Арсеналу на правах вільного агента.

Раніше стало відомо про те, що керівництво "старої синьйори" веде переговори із оточенням 31-річного футболіста про дострокове розірвання контракту, що спливає влітку 2023 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Ювентус готовий заплатити Ремзі за припинення співпраці приблизно 3-4 мільйони євро.

Зазначимо, що річна зарплата валлійського хавбека у туринському клубі складає 7 мільйонів євро на рік плюс різні бонуси. Всього за Ювентус він провів 69 матчів, забив 6 голів та віддав 6 асистів.