Італія

35-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі.

Дріс Мертенс залишив Наполі вільним агентом, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, Ауреліо Де Лаурентіс в інтерв'ю Radio Kiss Kiss повідомив, що більше переговорів із футболістом, контракт якого закінчився наприкінці червня, не буде.

Наполі пропонував 35-річному бельгійцю до 2,5 мільйонів євро за сезон "чистими", проте форвард відповів відмовою. Раніше він отримував 4,5 мільйони.

Зазначимо, що новою командою Мертенса може стати Лаціо.