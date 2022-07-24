Італія

Форвард завершив багаторічні виступи в Неаполі.

Ще на початку сезону-2012/13 бельгійський нападник Дріс Мертенс здійснив трансфер із нідерландського ПСВ до італійського Наполі, після чого в його кар’єрі почалась довга історія виступів у складі неаполітанського клубу.

Проте цього літа, на тлі дев’яти років виступів за "південців", взаємини вже 35-річного виконавця та клубу припинились.

Напередодні стало відомо, що Мертнес отримав статус вільного агента, після чого сторони так і не дійшли до згоди щодо цілковито нової угоди.

Зрештою, Наполі в своїх соціальних мережах поширив відеозапис-прощання з футболістом, який віддав клубу левову частину своєї професійної кар’єри.

У складі неаполітанців Дріс відіграв 397 матчів, забивши 148 голів та віддавши 90 гольових передач.