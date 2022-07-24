Італія

28-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Ювентус намагається підписати Леандро Парадеса, повідомляє Sport Mediaset із посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, туринський клуб запропонував за 28-річного футболіста 15 мільйонів євро та бонуси. При цьому Ювентус хоче орендувати аргентинця із зобов'язанням викупу.

Зазначимо, що ПСЖ хоче отримати за свого футболіста 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Паредес провів 15 матчів у Лізі 1 і віддав два гольові паси.