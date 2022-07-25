Італія

Футболіст не встиг зіграти за "дорослу" команду.

Футбольна школа італійської Роми відома на весь світ своїми якісними кадрами, однак геть не кожному її випускникові вдається в подальшому отримати місце в складі "дорослої" команди.

Аналогічна доля спідкала й центрального захисника Рауля Морічеллі, який уже досяг 20-річного віку, проте досі не отримав навіть можливості зіграти в складі основної команди.

Зрештою, у день його народження, 25 липня, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що "вовки" вирішили продати свого вихованця до грецького ПАОК.

Юнак отримає контракт до 2025 року.

У минулому сезоні він відіграв 26 матчів, відзначившись одним гольовим пасом.