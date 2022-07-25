Італія

Туринський клуб розглядає французького форварда як посилення.

Антоні Мартіаль потрапив до сфери інтересів Ювентуса, повідомляє Corriere della Serra.

За інформацією джерела, туринський клуб хоче підписати французького нападника як заміну Альваро Морате. Протягом останніх двох років іспанець виступав за Ювентус на правах оренди.

Одна з проблем, яка може виникнути – це те, що Мартіалю може знадобитися час на адаптацію.

Зазначимо, що наразі Манчестер Юнайтед не зацікавлений у продажу свого футболіста.