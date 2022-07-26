Італія

Новачок римлян прокоментував свій трансфер.

Рома представила нападника Пауло Дібалу в якості нового гравця команди.

Сам аргентинець на прес-конференції прокоментував свій вибір, а також розповів про те, які цілі ставить перед собою у новому клубі.

"Ми повинні думати на полі. Від матчу до матчу. Звісно, команда ставить перед собою самі високі цілі, але про Скудетто зараз розмовляти ще зарано. Але давайте з'ясуємо одразу: я тут, щоб перемагати. Як і Моуріньо, як і вся команда.

Після завершення мого контракту із Ювентусом, дуже багато клубів на мене виходили. Втім, саме директор Роми Тіаго Пінто переконав мене перейти до Роми.

Я вважаю, що потравив у дуже професійно організований клуб, який ставить перед собою великі цілі та задачі.

Гол у ворота Ювентуса? Я не буду радіти цьому, адже там пройшли сім років мого життя. Втім, зараз мої думки повністю зосереджені на Ромі", — розповів Дібала.

Раніше стали відомі відступні у контракті форварда.