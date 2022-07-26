Новачок римлян прокоментував свій трансфер.
пауло дібала, фото рома
26 липня 2022, 17:39
Рома представила нападника Пауло Дібалу в якості нового гравця команди.
Сам аргентинець на прес-конференції прокоментував свій вибір, а також розповів про те, які цілі ставить перед собою у новому клубі.
"Ми повинні думати на полі. Від матчу до матчу. Звісно, команда ставить перед собою самі високі цілі, але про Скудетто зараз розмовляти ще зарано. Але давайте з'ясуємо одразу: я тут, щоб перемагати. Як і Моуріньо, як і вся команда.
Після завершення мого контракту із Ювентусом, дуже багато клубів на мене виходили. Втім, саме директор Роми Тіаго Пінто переконав мене перейти до Роми.
Я вважаю, що потравив у дуже професійно організований клуб, який ставить перед собою великі цілі та задачі.
Гол у ворота Ювентуса? Я не буду радіти цьому, адже там пройшли сім років мого життя. Втім, зараз мої думки повністю зосереджені на Ромі", — розповів Дібала.
Раніше стали відомі відступні у контракті форварда.