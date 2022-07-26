Італія

Форвард невдовзі залишить Інтер.

Нападник Інтера Андреа Пінамонті близький до того, щоб змінити клубну прописку цього літа.

У футболіста є пропозиції від Аталанти та Салернітани, повідомляє Ніколо Скіра.

Сам Пінамонті схиляється до того, щоб стати одноклубником Руслана Маліновського. Втім, "нерадзуррі" вже мають домовленість із Салернітаною про трансфер за 20 млн євро із опцією зворотного викупу форварда.

У минулому сезоні, виступаючи в оренді в Емполі, Андреа за 37 матчів забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що Пінамонті зацікавив новачка Серії А.