Рома проводить презентацію екс-нападника Ювентуса Пауло Дібали для фанатів клубу. 

Презентація проходив у центрі Риму. На цю подію зібралось декілька тисяч прихильників "вовків". 

Відзначимо, що раніше свій коментар на прес-конференції дав сам Дібала.