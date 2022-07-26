Італія 26 липня 2022, 22:36 Зустрічають як короля: Рома проводить презентацію Дібали в центрі міста Аргентинця прийшли привітати тисячи фанатів "вовків". пауло дібала, фото рома 26 липня 2022, 22:36 Рома проводить презентацію екс-нападника Ювентуса Пауло Дібали для фанатів клубу. Презентація проходив у центрі Риму. На цю подію зібралось декілька тисяч прихильників "вовків". Відзначимо, що раніше свій коментар на прес-конференції дав сам Дібала. Люди Пауло Дібала Команди Рома Джерела ФК Рома Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте