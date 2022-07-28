Італія

Італійський клуб почав згуртовувати довкола себе кадрові резерви.

Італійська Фіорентина під час цьогорічної літньої трансферної кампанії не намагається знаходитись осторонь від процесів підписання нових виконавців, проте й з іншого боку її політика щодо посилення власного складу залишається дуже виваженою.

Зокрема, "лілії" хочуть винагородити окремих виконавців свого стартового складу зразка минулих років пропозицією щодо нового контракту.

До цього переліку потрапив і ключовий центральний захисник команди Вінченцо Італьяно Нікола Максимович.

Сербський 24-річний виконавець останнім часом дуже популярний на трансферному ринку, однак лише рік до завершення його чинного контракту непокоїть неаполітанців чи не найбільше.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Фіорентина хоче вирішити й це питання за допомоги продовження угоди з власним виконавцем до 2025 року.

Разом із тим, трохи зросте зарплатня футболіста — 3,5 млн євро на рік він буде отримувати при тому, що зараз має 2,2 млн євро на рік.

Міленкович у минулому сезоні зіграв 38 матчів, забивши три голи.

Варто нагадати, що від факту можливого продажу захисника залежала доля одного з гравців Барселони.