Італія

Новачок Серії А може здійснити черговий трансфер.

Новачок італійської Серії А Монца проводить дуже змістовну трансферну кампанію, підписавши вже вісім трансферів.

Тим не менш, клуб Берлусконі не збирається зупинятись та може взяти в оренду чергового футболіста.

Мова йдеться про хавбека туринського Ювентуса Ніколо Ровеллу, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Переговори ще не розпочались, однак боси Монци визначили футболіста як головну ціль на найближчий час.

Минулий розіграш чемпіонату Італії Ровелла провів у складі Дженоа, зігравши 22 матчі та віддавши за цей час чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Монци до Вільяма Карвалью.