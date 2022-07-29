Амстердамський клуб продовжує нести численні кадрові втрати цього літа.
Перр Схюрс
29 липня 2022, 11:18
Voetbal International повідомляє про те, що Торіно скоро завершить усі деталі стосовно переходу захисника Аякса Перра Схюрса.
Технічний директор "биків" прилетів до Амстердаму, щоб фіналізувати трансфер гравця.
Торіно потребує нових кадрів у центрі захисту після переходу Бремера у Ювентус за 41 млн євро.
Минулого сезону талановитий центрбек провів 30 поєдинків у складі чемпіона Голандії, в яких відмітився двома асистами.