Італія

Новачок "старої синьйори" виступатиме під ігровим номером Джорджо К'єлліні.

Захисник Торіно Бремер поставив свій підпис під контрактом з Ювентусом. Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.

Угода з 25-річним бразильцем розрахована до літа 2027 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 41 мільйон євро.

Новачок виступатиме під третім ігровим номером, який раніше належав легенді клубу Джорджо К'єлліні, який залишив "стару синьйору" цього літа.

Зазначимо, що Бремер був визнаний найкращим захисником італійської Серії А за підсумками минулого сезону.