Спеція розглядала різні варіанти посилення середньої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став Даніель Мальдіні із Мілану. Сторони домовилися про річну оренду.

На рахунку гравця у чемпіонському сезоні-2021/22 за "россонері" 13 поєдинків та один забитий м'яч.

Раніше повідомлялось, що Спеція поверне Коваленка в оренду з опцією викупу.