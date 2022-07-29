Гравець Мілану проведе сезон у складі аутсайдера Серії А.
Даніель Мальдіні, фото Спеція
29 липня 2022, 23:19
Спеція розглядала різні варіанти посилення середньої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став Даніель Мальдіні із Мілану. Сторони домовилися про річну оренду.
На рахунку гравця у чемпіонському сезоні-2021/22 за "россонері" 13 поєдинків та один забитий м'яч.
Раніше повідомлялось, що Спеція поверне Коваленка в оренду з опцією викупу.