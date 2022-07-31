Італія

Неаполітанці хочуть зняти всі питання щодо придбання гравця найближчим часом.

Прогрес італійського нападника Джакомо Распадорі був помітним упродовж усього минулого сезону, і зрештою висока результативність дозволила йому назавжди вписати своє ім’я серед авторів різноманітних досягнень Серії A.

10 голів та шість гольових передач за футбольний рік забезпечили 22-річному гравцеві не тільки схвальну пресу, але й великий попит на трансферному ринку під час поточної кампанії переходів.

Зокрема, Наполі дуже хоче отримати його до свого складу на тлі завершення виступів за клуб одразу двох досвідчених нападників, Дріса Мертенса та Лоренцо Інсіньє.

"Південці" настільки впевнені у власному виборі, що чимдуж тиснуть на Сассуоло, пропонуючи за найближчі 48 годин остаточно вирішити всі необхідні питання.

Футболіст уже встиг дати згоду на перехід до розташування "ослів", де отримає контракт до 2027 року та зарплатню на рівні 2,5 млн євро на рік.