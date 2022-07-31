Окрім того, футболіст може продовжити кар'єру у Франції.
фабіано парізі, getty images
31 липня 2022, 13:45
Фланговий захисник Емполі Фабіано Парізі може змінити чемпіонат влітку.
Футболістом зацікавився англійський Лідс та французька Ніцца, повідомляє Ніколо Скіра. Реакція італійського клубу наразі невідома.
Відзначимо, що контракт Парізі із Емполі розрахований до літа 2023 року, а портал Transfermarkt оцінює 21-річного виконавця у 4,5 млн євро.
Раніше Лідс оголосив про підписання форварда Вест Гема.