Італія

Іспанський хавбек приєднається до Комо — саме це місто є недосяжною мрією одного російського пропагандиста.

Колишній центральний півзахисник збірної Іспанії Сеск Фабрегас, який нині перебуває у статусі вільного агента, вирішив приєднатися до клубу з другого дивізіону Італії.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 35-річний іспанець завтра, першого серпня, прилетить до Італії для проходження медичного обстеження в ФК Комо.

Контракт Фабрегаса з клубом із Серії Б буде розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, останнім клубом іменитого іспанця був Монако, контракт із яким у нього завершився влітку минулого року.