Хавбек поповнив склад римлян.
матіас весіно, фото лаціо
01 серпня 2022, 15:40
Колишній півзахисник Інтера Матіас Весіно найближчим часом офіційно стане гравцем Лаціо.
Футболіст вже знаходиться в розташуванні "орлів" та в ці хвилини проходить медогляд. Очікується, що контракт буде підписано строком на три роки.
В минулому сезоні Весіно провів 23 матчі за Інтер у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Нагадаємо, що Лаціо може втратити лідера, адже Манчестер Юнайтед зробить пропозицію Мілінковичу-Савичу на тлі невизначеності з де Йонгом.