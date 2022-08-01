Італія

Хавбек поповнив склад римлян.

Колишній півзахисник Інтера Матіас Весіно найближчим часом офіційно стане гравцем Лаціо.

Футболіст вже знаходиться в розташуванні "орлів" та в ці хвилини проходить медогляд. Очікується, що контракт буде підписано строком на три роки.

В минулому сезоні Весіно провів 23 матчі за Інтер у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, що Лаціо може втратити лідера, адже Манчестер Юнайтед зробить пропозицію Мілінковичу-Савичу на тлі невизначеності з де Йонгом.