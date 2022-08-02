35-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі туринського колективу.
ДРІС МЕРТЕНС, GETTY IMAGES
02 серпня 2022, 15:39
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі погодився на підписання Дріса Мертенса, повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, італійський фахівець вважає 35-річного футболіста чудовим варіантом, щоб підміняти Душана Влаховича та Федеріко К'єзу.
Раніше Аллегрі наполягав на поверненні Альваро Морати, проте переговори з Атлетіко зупинилися.
За підсумками сезону Мертенс залишив Наполі вільним агентом, виступаючи за клуб із 2013 року.