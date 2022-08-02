Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі погодився на підписання Дріса Мертенса, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський фахівець вважає 35-річного футболіста чудовим варіантом, щоб підміняти Душана Влаховича та Федеріко К'єзу.

Раніше Аллегрі наполягав на поверненні Альваро Морати, проте переговори з Атлетіко зупинилися.

За підсумками сезону Мертенс залишив Наполі вільним агентом, виступаючи за клуб із 2013 року.