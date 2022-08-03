Італія

Так вирішив президент "партенопейців".

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, який відзначається своєю екстравагантністю, випустив чергову "цікаву" вказівку.

Так, його клуб відтепер підпише африканського футболіста лише за тієї умови, якщо підпише відмову грати на Кубку африканських націй, повідомляє The Athletic.

Президента італійського клубу не влаштовує, що в самий розпал сезону ключові футболісти залишають стан команди та повертаються або втомлені, або з ушкодженнями.

"Я люблю футболістів з Африки, але складається так, що ми як бовдури платимо зарплату за те, що гравець грає за іншу команду", — вважає Де Лаурентіс.

Відзначимо, що найближчий КАН перенесено на 2024 рік.