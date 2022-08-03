Італія

Один із стамбульських грандів зацікавлений у придбанні голкіпера.

За підсумками виступів у минулому сезоні італійської Серії A генуезька Дженоа отримала пониження в класі, після чого команду почали залишати провідні футболісти.

Виключенням не став і досвідчений голкіпер Сальваторе Сірігу, якому для цього було достатньо не продовжувати угоду з клубом.

35-річний футболіст отримав статус вільного агента, і під час літнього трансферного вікна почав вишукувати можливості перейти до іншого клубу.

Оскільки турецькі клуби є знаними майстрами запрошувати до свого складу статусних виконавців, то стамбульський Фенербахче, який нещодавно вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками протистояння проти київського Динамо, запропонував голкіперу перейти до свого складу.

"Канарки" розраховують заманити виконавця однорічним контрактом із опцією продовження угоди ще на один сезон.

Сірігу, у свою чергу, узяв паузу на роздуми.

За минулий сезон Сальваторе, на рахунку якого за часи професійної кар’єри є також виступи в складі Венеції, Палермо, Кремонезе, Анкони, Парі Сен-Жермен, Севільї, Осасуни та Торіно, відіграв 36 матчів, пропустив 59 голів, та ще 10 разів зігравши "на нуль".