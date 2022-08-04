Італія

Півзахисник усе ще хоче повернутись на батьківщину.

Ще під час зимової трансферної кампанії іспанський півзахисник римського Лаціо Луїс Альберто розкрив плани щодо власного майбутнього перед одноклубниками, висловивши бажання вже після завершення сезону повернутись на батьківщину.

Не дивлячись на забаганки 29-річного футболіста, охочих забезпечити його трансфер виявилось уже й багато — лише іспанська Севілья, рідний клуб гравця, звернулась до "орлів" із конкретною пропозицією.

Однак 20 млн євро, що їх запропонували "нервіонці" на думку Лаціо є недостатньою сумою компенсації за втрату ними футболіста, який має певні розбіжності з головним тренером Мауріціо Саррі.

Наразі клуби намагаються домовитись про перехід, проте римляни вперто зберігають бажання отримати 25 млн євро за свого виконавця.

Чинна угода з Альберто в Лаціо дійсна до 2025 року.

У минулому сезоні іспанець забив п’ять м’ячів та віддав 12 гольових передач у 44 матчах.