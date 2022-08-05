Італія

Нідерландський півзахисник перебрався до Серії А.

Рома продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно перед початком офіційних ігор.

Як повідомляє клубний сайт римлян, новачком команди став півзахисник Джорджиньо Вейналдум.

Нідерландський футболіст перебрався до Роми на правах орендної угоди зі стану чемпіона Франції Парі Сен-Жермен.

Вейналдум перейшов до ПСЖ із Ліверпуля влітку 2021-го на правах вільного агента. У минулому сезоні Жоржиньо провів 38 матчів у складі паризького гранду, записавши на свій рахунок 3 голи та 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома муситиме викупити Вейналдума, якщо вийде до Ліги чемпіонів наступного сезону.