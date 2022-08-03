Нідерландець все ближче до переходу.
Жоржиньо Вейналдум, Getty Images
03 серпня 2022, 10:57
Рома домовилася з ПСЖ з приводу переходу нідерландського хавбека Жоржиньо Вейналдума. ПРо це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі "джалороссі" працюють над документами, які будуть підписані найближчим часом. Мова йде про орендну угоду з правом викупу.
Журналіст зазначає, що парижани хочуть на цьому тижні позбутися і Гани Гуйє, який близький до повернення у стан команди Миколенка.
Раніше з'явилася інформація, що Рома буде зобов'язана викупити Вейналдума у разі виходу до Ліги чемпіонів.