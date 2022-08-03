Італія

Нідерландець все ближче до переходу.

Рома домовилася з ПСЖ з приводу переходу нідерландського хавбека Жоржиньо Вейналдума. ПРо це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі "джалороссі" працюють над документами, які будуть підписані найближчим часом. Мова йде про орендну угоду з правом викупу.

Журналіст зазначає, що парижани хочуть на цьому тижні позбутися і Гани Гуйє, який близький до повернення у стан команди Миколенка.

Раніше з'явилася інформація, що Рома буде зобов'язана викупити Вейналдума у разі виходу до Ліги чемпіонів.