Італія

Сторони практично узгодили перехід 29-річного футболіста.

Ювентус підпише півзахисника Айнтрахта Філіпа Костича, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, сторони майже погодили угоду, йдуться інтенсивні переговори, залишилося залагодити деталі.

Клуб із Франкфурта близький до того, щоб прийняти пропозицію туринців – 17-18 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Контракт Костича з Айнтрахтом розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону серб провів 42 гри за німецький клуб у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 15 результативних передач.