Італія

Стали відомі подробиці переходу бельгійця із Неаполя у Стамбул.

Football Italia повідомляє про деякі подробиці переходу Дріса Мертенса з Наполі до Галатасараю.

Ювентус пропонував гравцеві вигідний контракт на 5 млн євро в рік, а також розглядав варіант з його можливим підписанням в якості вільного агента.

Це підтвердив й президент турецького клубу, який заявив, що бачив подібну пропозицію на власні очі.

Втім, бельгієць відмовився зрадити вболівальників та свою колишню команду, тож прийняв рішення переїхати до Туреччини.

Нагадаємо, що разом із ним до Стамбулу також переїхав уругваєць Лукас Торрейра.