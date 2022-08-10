Італія

Емірхан Елькхан став гравцем туринців.

Торіно продовжує трансферну кампанію, підписуючи чергового новачка.

Так, гравцем "биків" став центральний півзахисник Бешикташа Емірхан Елькхан. Не повідомляється, на який строк підписано контракт, але відомо, що це повноцінна угода.

Минулого сезону 18-річний футболіст зіграв 12 матчів за Бешикташ, в яких зміг забити один гол.

Портал Transfermarkt оцінює Елькхана у 3 млн євро.

Раніше повідомлялось, що наставник та директор Торіно влаштували бійку.