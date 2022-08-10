Італія

Форвард підпише контракт із "нероверді".

Нападник міланського Інтера Андреа Пінамонті продовжить свої виступи у складі Сассуоло.

Угода близька до завершення. Контракт буде підписано до літа 2026 року, а "змії" отримають за свого футболіста 20 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра.

Сам Пінамонті буде заробляти близько 2,7 млн євро на рік.

Минулого сезону Пінамонті виступав за Емполі на правах оренди. На його рахунку 13 голів у 36 матчах.

Раніше повідомлялось, що клуб може залишити Распадорі.