Італія

Англійський центрбек нігерійського походження продовжить угоду до літа 2027 року.

Центральний захисник Фікайо Томорі вирішив пов'язати своє майбутнє з Міланом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "россонері" узгодили з 24-річним англійцем нігерійського походження умови нового контракту.

Стверджується, що Томорі підпише з Міланом угоду до літа 2027 року і зароблятиме за новими фінансовими умовами 3,5 мільйона євро на рік.

Минулого сезону захисник провів у всіх турнірах 40 поєдинків, у яких забив 1 гол та заробив 7 попереджень.