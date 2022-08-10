Англійський центрбек нігерійського походження продовжить угоду до літа 2027 року.
Фікайо Томорі, getty images
10 серпня 2022, 17:52
Центральний захисник Фікайо Томорі вирішив пов'язати своє майбутнє з Міланом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "россонері" узгодили з 24-річним англійцем нігерійського походження умови нового контракту.
Стверджується, що Томорі підпише з Міланом угоду до літа 2027 року і зароблятиме за новими фінансовими умовами 3,5 мільйона євро на рік.
Минулого сезону захисник провів у всіх турнірах 40 поєдинків, у яких забив 1 гол та заробив 7 попереджень.