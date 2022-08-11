Іспанський захисник виступатиме у Серії А.
Пабло Марі, фото Монца
11 серпня 2022, 21:53
Монца продовжує активну роботу на трансферному ринку з метою посилення складу перед початком нового сезону.
Як повідомляє офіційний сайт новачка італійського елітного дивізіону, контракт з клубом підписав захисник Пабло Марі.
Іспанський футболіст, який належить Арсеналу, проведе у Монці наступний сезону на правах орендної угоди.
Другу половину минулого сезону Пабло провів у оренді в Удінезе, де забив два м'ячі в 15 зустрічах.
Нагадаємо, що раніше Пабло Марі заявив про бажання покинути Арсенал, тому шансів залишитися в команді в нього було мало.