Італія

Іспанський захисник виступатиме у Серії А.

Монца продовжує активну роботу на трансферному ринку з метою посилення складу перед початком нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт новачка італійського елітного дивізіону, контракт з клубом підписав захисник Пабло Марі.

Іспанський футболіст, який належить Арсеналу, проведе у Монці наступний сезону на правах орендної угоди.

Другу половину минулого сезону Пабло провів у оренді в Удінезе, де забив два м'ячі в 15 зустрічах.

Нагадаємо, що раніше Пабло Марі заявив про бажання покинути Арсенал, тому шансів залишитися в команді в нього було мало.