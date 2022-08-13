Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та фріульський Удінезе.

Мілан урочисто розпочне новий розіграш та захист титулу чемпіонів італійської Серії A домашнім матчем проти фріульського Удінезе.

Стефано Пьолі вирішив використати з перших хвилин Анте Ребіча на вістрі атаки, тоді як новачки Адлі та Да Кетеларе залишились на лаві для запасних

Андреа Соттіл, у свою чергу, розмістив у стартовому складі Нуйтінка в центрі захисту, а Соппі та Масіна зіграють на флангах півзахисту.

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео — Беннасер, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Ребіч.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Туре, Адлі, Жиру, Бакайоко, К’єр, Флоренці, Орігі, Побега, Габбья, Салемакерс, Де Кетеларе.



Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Нуйтінк, Перес — Соппі, Перейра, Волас, Макенго, Масіна — Саксесс, Деулофеу.

Запасні: Паделлі, П’яна, Ебоселе, Ловрич, Бету, Абанква, Палумбо, Ебосс, Самарджич, Бенкович, Бійол, Несторовські, Гессан, Пафунді.



Гра Мілан — Удінезе почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.