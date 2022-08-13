Італія

28-річний футболіст має намір якнайшвидше змінити клуб.

Ювентус намагається оформити трансфер півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, парижани вимагають 25 мільйонів євро за аргентинця.

"Б'янконери" розраховують, що зможуть знизити цю ціну, або зможуть орендувати Леандро.

Сам Паредес хоче перейти в Ювентус – Анхель Ді Марія, новачок італійського клубу та колишній одноклубник Леандро, розповідає йому багато хорошого про туринців.

Зазначимо, що Паредес уже погодив особистий контракт із Ювентусом.