Італія

Аргентинец может вернуться в Серию А.

Ювентус продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, туринці погодили контракт з півзахисником ПСЖ Леандро Паредесом.

Нинішнього сезону Паредес вже встиг провести два матчі за ПСЖ, у яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що гравці Парі Сен-Жермен не хочуть, щоб аргентинський півзахисник залишав команду, бо він — вадлива людина у роздягальні.