Аргентинец может вернуться в Серию А.
Леандро Паредес, getty images
11 серпня 2022, 19:11
Ювентус продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, туринці погодили контракт з півзахисником ПСЖ Леандро Паредесом.
Нинішнього сезону Паредес вже встиг провести два матчі за ПСЖ, у яких відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, що гравці Парі Сен-Жермен не хочуть, щоб аргентинський півзахисник залишав команду, бо він — вадлива людина у роздягальні.