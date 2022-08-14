Італія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.

Бергамаська Аталанта, паралельно з матчем на Сан Сіро, також відкривала для себе новий сезон італійської Серії A в протистоянні проти генуезької Сампдорії на полі суперників.

Футболістам Джан П’єро Гасперіні вдалось здолати опір суперників посеред першого тайму на завершення потужного відтинку ігрового часу в їхньому виконанні, проте надалі гості не змогли встановити остаточну перевагу, тому гра трималась у відкритому стані аж до самого кінця.

Лише вихід на заміну українського півзахисника Руслана Маліновського та його гольова передача, що відбулась згодом, допомогли "оробічі" зрештою здобути впевнену перевагу за неоднозначної гри.

Огляд матчу:

Сампдорія — Аталанта 0:2

Голи: Толої, 26, Лукман, 90+5.

Сампдорія: Аудеро — Берешинськи (Депаолі, 58), Коллі, Феррарі (Мурільо, 90), Ауджелло — Роналду Вієйра — Леріс (Куальярелла, 75), Сабірі, Рінкон, Джурічич (Верре, 58) — Капуто (де Лука, 58).

Аталанта: Муссо — Толой (Скальвіні, 72), Околі, Джимсіті — Меле (Дзортеа, 72), Копмейнерс, де Рон, Гатебур — Пашалич (Маліновський, 84) — Муріель (Лукман, 63), Сапата.

Попередження: Феррарі (1), Околі (19), Пашаліч (45), Верре (73), Муссо (80), Куальярелла (81), Сабірі (81), де Рон (84), Дзортеа (88), Гатебур (90).

Джерело: MEGOGO.