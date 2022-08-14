Італія

Аргентинський форвард продовжить кар'єру у стані неаполітанців.

Нападник Верони Джованні Сімеоне змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно та продовжить кар'єру в Наполі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, учора, 13 серпня, 27-річний аргентинець пройшов медичний огляд у стані неаполітанців.

Президенту Наполі Ауреліо Де Лаурентісу вдалося виграти боротьбу за підписання Сімеоне-молодшого, незважаючи на предметний інтерес багатьох італійських та іноземних клубів.

Минулого сезону Джованні Сімеоне провів на клубному рівні 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 5 асистів. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку дортмундської Боруссії та Ніцци.