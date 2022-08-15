До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італія.
Салернітана — Рома, Getty Images
15 серпня 2022, 10:30
Багато експертів перед початком чергового сезону італійської Серії A пророчили римській Ромі вдалу кампанію під керівництвом Жозе Моуріньо, проте "вовки" вже в першому матчі нового футбольного року мали певні проблеми з досягнення результату.
Гол Браяна Крістанте посеред першого тайму матчу проти Салернітани в підсумку виявився єдиним у звітній зустрічі, незважаючи на відчутну перевагу гостей за гольовими моментами.
Огляд матчу:
Салернітана — Рома 0:1
Гол: Крістанте, 33.
Салернітана: Сепе — Бронн, Дьомбер, Фасіо — Кандрева, Кастанос (Рібері, 54), Кулібалі (Крістофферсен, 73), Вільєна, Маццоккі (Самбія, 62) — Бонаццолі, Бутхейм (Валенсія, 62).
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Пеллегріні, Крістанте, Спінаццола — Дібала (Ель-Шаараві, 89), Дзаньоло (Вейналдум, 79), — Абрахам (Матич, 68).
Попередження: Кулібалі (28), Дьомбер (39), Кастанос (40), Смоллінг (48), Матич (72).
Джерело: MEGOGO.