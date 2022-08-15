Італія

Аргентинець вразив ворота Сассуоло.

Ювентус в рамках поєдинку першого тура чемпіонату Італії приймає на своєму полі Сассуоло.

Туринці змогли вийти вперед завдяки точному удару Анхеля Ді Марії вже в середині першого тайму. Гол став для аргентинця дебютним.

Відзначимо, що футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт з ПСЖ.

Нагадаємо, що стежити за основними подіями зустрічі між Ювентусом та Сассуоло ви можете на нашому сайті.