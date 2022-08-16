Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Один із претендентів на скудетто Наполі стартував у новому сезоні чемпіонату. У першому матчі підопічні Лучано Спалетті здобули перемогу над Вероною.

Команди забили сім м'ячів на двох — п'ять на свій рахунок записали неаполітанці, а два — на рахунку Верони.

Огляд матчу:

Верона – Наполі 2:5

Голи: Лазанья, 29, Анрі, 48 - Кварацхелія, 37, Осімхен, 45, Зеліньскі, 56, Лоботка, 65, Політано, 80.

Верона: Монтіпо — Фараоні, Гюнтер, Давидович, Аміоне (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Іліч, Анрі (Пікколі, 59), Лазанья (Джурич, 72).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Рахмані, Кім Мін Чже, Маріу Руй (Олівера, 83), Лоботка, Зеліньскі (Дзербін, 76), Замбо-Ангісса, Кварацхелія (Елмаз, 68), Лосано (Політано, 76), Унас, 83).

Попередження: Онгла (45), Аміон (52), Осімхен (54), Кім Мін Чже (90).