Італія

Футболіст окрім голу відчув неприємний момент.

У рамках матчу першого туру італійської Серії А туринський Ювентус переміг Сассуоло із рахунком 3:0.

Свій перший гол за туринський клуб забив літній новачок Анхель Ді Марія на 26 хвилині.

Але окрім забитого голу був і неприємний момент для аргентинця. У другому таймі він отримав травму.

Як повідомляє Sky Sport Italia, лікарі діагностували Ді Марії травму стегна, через яку він пропустить щонайменше місяць.

Відео голів та огляд матчу Ювентус — Сассуоло можна дивитись на Football.ua.