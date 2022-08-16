Найкращі моменти гри між "б'янконері" та "нероверді".
Ювентус - Сассуоло, Getty Images
16 серпня 2022, 08:41
У матчу 1-го туру італійської Серії А туринський Ювентус без проблем розібрався із Сассуоло (3:0). Дебютним голом за новий клуб відзначився Анхель Ді Марія, а Душан Влахович записав на свій рахунок дубль.
Свій коментар по грі встиг дати головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі.
Огляд матчу:
Ювентус - Сассуоло 3:0
Голи: Ді Марія, 26, Влахович, 43, 51
Ювентус: Перин — Даніло, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61) — Куадрадо (Костич, 61), Маккенні (Сулі, 76), Локателлі (Ровелла, 76), Закарія, Ді Марія (Міретти, 66) — Влахович.
Сассуоло: Консільї — Мюльдюр (Тольян, 7), Айхан, Феррарі, Рожеріо — Фраттезі (Сейде, 81), Матеус Енріке, Торстведт (Харруї, 81), Кірьякопулос (Пінамонті, 59) — Дефрель (Распадорі, 69).