Італія

Форвард і надалі виступатиме в складі "нероверді".

Нападник італійського Сассуоло Доменіко Берарді майже всю професійну кар’єру присвятив виступам у складі "нероверді", зробивши невеличку павзу довжиною в кілька днів формального перебування в розташуванні туринського Ювентуса.

Форварду вже виповнилось 28 років, через що він мав відповідально поставитись до питання продовження контракту зі своїм поточним клубом, що запропонував зробити Сассуоло за два роки до завершення чинної угоди.

На Доменіко свого часу претендували такі клуби, як Наполі та Мілан, проте зрештою він вирішив присвятити ще один великий відтинок власного життя виступав у складі "чорно-зелених".

3 млн євро на рік за домовленістю строком до 2027 року — саме на такому варіанті нової угоди зійшлись сторони.

У минулому сезоні Берарді зіграв 34 матчі, забивши 15 м’ячів та віддавши 17 гольових передач.