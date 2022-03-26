Италия

Лідери Сассуоло зкцікавили лідера Серії А.

Найближчим часом представники Мілану зустрінуться з виконавчим деректором Сассуоло Джлванні Карневалі з метою обговорити можливість тарнсферів Джанлуки Самакка та Доменіко Берарді — повідомила Gazzetta dello Sport.

За двох лідерів “нероверді” Мілан готовий запропонувати 45 мільйонів євро (30 за Скамакку та 15 за Берарді)..

Скамакка залишається під питанням, тому що 23-річному форварду збірної Італії Сассуоло запропонував новий контракт до червня 2026 року із зарплатнею 800 тисяч євро на рік (було 400), тож він обмірковує цю пропозицію. До того ж їм цікавиться Інтер.

Щодо Берарді, то 27-річний вінгер збірної готовий покинути Сассуоло. Раніше він цікавив Наполі, але зараз більше схиляється до варіантів за межами Італії.

Скамакка провів 2 матчі за національну збірну Італії (0 голів) та грав за молодіжну команду ПСВ (3 матчі в усіх турнирах, 0 голів), Кремонезе (14, 1), Зволле (10, 0), Асколі (35, 13), Дженоа (29, 12) та Сассуоло (33, 13).

Берарді провів 24 матчі (6 голів) за національну збірну Італії та зіграв 216 матчів (77 голів) за Сассуоло.