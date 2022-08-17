Італія

Логотип японської автомобільної компанії з'явиться на тренувальних комплектах чоловічої та жіночої команд.

Рома на офіційному сайті клубу повідомила про укладення нової спонсорської угоди із Toyota.

Логотип компанії з'явиться на тренувальних комплектах команд, а також японський бренд планує надати додаткові привілеї "вовкам" й за межами футбольного поля. Наприклад, надасть клубу автомобільний парк, а також повний спектр мобільних послуг власного бренду KINTO.

"Це партнерство, яке дозволяє нам протистояти нашим майбутнім викликам, як на полі, так і поза ним, разом із партнером, з яким ми поділяємо не лише цінності та принципи, пов’язані зі спортом і стійкістю, але й постійну рішучість гарантувати, що ми завжди пропонуємо найкраще для тих, хто довіряє нашим брендам" — говориться в заяві представників римлян.

Рома продовжує зміцнювати позиції на усіх можливих рівнях. Нещодавно з'явилася інформація, що "вовки" можуть підписати Марко Асенсіо на заміну Ніколі Дзаньоло.