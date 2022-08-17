Логотип японської автомобільної компанії з'явиться на тренувальних комплектах чоловічої та жіночої команд.
Фк Рома
17 серпня 2022, 14:43
Рома на офіційному сайті клубу повідомила про укладення нової спонсорської угоди із Toyota.
Логотип компанії з'явиться на тренувальних комплектах команд, а також японський бренд планує надати додаткові привілеї "вовкам" й за межами футбольного поля. Наприклад, надасть клубу автомобільний парк, а також повний спектр мобільних послуг власного бренду KINTO.
"Це партнерство, яке дозволяє нам протистояти нашим майбутнім викликам, як на полі, так і поза ним, разом із партнером, з яким ми поділяємо не лише цінності та принципи, пов’язані зі спортом і стійкістю, але й постійну рішучість гарантувати, що ми завжди пропонуємо найкраще для тих, хто довіряє нашим брендам" — говориться в заяві представників римлян.
Рома продовжує зміцнювати позиції на усіх можливих рівнях. Нещодавно з'явилася інформація, що "вовки" можуть підписати Марко Асенсіо на заміну Ніколі Дзаньоло.