Італія

Запити футболіста виявились занадто високими.

На тлі невдалого початку сезону, англійський Манчестер Юнайтед тільки й шукає можливості для підсилення власного складу в останні тижні літнього трансферного вікна.

"Червоні дияволи" в цьому контексті вже не вперше звертають увагу на півзахисника туринського Ювентуса Адрієна Рабьо, проте через забаганки агентів футболіста перемовини щодо можливого трансферу постійно відтерміновувались.

Так сталось і цього літа — представники 27-річного француза запросили значну заробітну платню для свого клієнта, після чого Юнайтед повністю зупинили будь-які контакти.

Загальні 10 млн євро на рік перевищували пропозицію англійського клубу в розмірі 8 млн євро за той самий період, і тим паче "Червоні дияволи" не хотіли додавати до цих коштів ще й 10 млн євро, які запитали за свої послуги агенти Рабьо.

У підсумку, сторона гравця вирішила очікувати січня, аби мати можливість домовитись щодо трансферу в якості вільного агента через спливаючі терміни чинної угоди з Ювентусом.

За минулий сезон Рабьо взяв участь у 45 матчах, у яких здійснив дві гольові передачі.