Італія

Football.ua представляє анонс другого туру чемпіонату Італії-2022/23.

У суботу, 20 серпня, розпочнеться другий тур Серії А сезону-2022/23. Стартові матчі чемпіонату дали нам першу картину всіх команд, деякі з яких по ходу цього тижня встигли навіть підсилити свій склад.

Давайте ж разом поринемо у світ Кальчо і поглянемо, що цікавого (і не тільки) чекає нас у найближчі три дні.







ТОРІНО — ЛАЦІО

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ОЛІМПІК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цю гру можна спокійно назвати тренерським протистоянням. Іван Юрич проти Мауріціо Саррі — це битва алленаторе, які завжди хочуть грати у красивий футбол.

У першому турі "Торо" продемонстрував вельми впевнену гру проти амбіційної Монци. Команда довела, що може грати й забивати без Андреа Белотті, а парагваєць Антоніо Санабрія — що здатен замінити італійця не тільки у номері "9" на спині.

До того ж, "бики" непогано підсилили лінію "під нападником", підписавши Ніколу Влашича. Непогано проявив себе (та навіть забив хороший м'яч) у першому турі й громадянин держави-терориста Алєксєй Міранчук, який починаючи з 24 лютого жодного разу не прокоментував повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Оновлений Лаціо переміг Болонью, що називається, "на жилах", а в основі "орлів" вийшло всього двоє новачків. Вилучення одного з них, а саме голкіпера Луїша Машиміану, добряче переламало хід поєдинку. Так, Іван Проведель (ще один шанувальник "русского міра") зіграв у ворота дуже впевнено, проте мінус один футболіст у центрі поля (а був знятий Тома Башич) — це завжди головний біль для сеньйора Мауріціо.

У Турині ми зможемо нарешті побачити новий Лаціо без жодних "але" і на фоні цікавезного суперника, який точно не буде відсиджуватися в обороні. На нашу думку, "орли" здобудуть мінімальну перемогу за не найгіршої гри у виконанні Торіно.

А ще — прогнозуємо дебют екс-"гірника" Маркоса Антоніо. Марлон та Додо це зробили, тепер черга за ще одним "нашим колишнім".

Орієнтовний склад Лаціо: Проведель — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Маркос Антоніо, Мілінкович-Савич, Луіс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзаканьї

ПРОГНОЗ 1:2

ІНТЕР — СПЕЦІЯ

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 21:45. САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ ДЖЕРСІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Якщо Віктор Коваленко вже позбувся "перевтоми", то перший матч сезону для нього пройде на Джузеппе Меацца. Проти Інтера, який ледь-ледь вистраждав перемогу над новачком, а саме Лечче, у першому турі.

"Нерадзуррі" і справді витратили забагато сил і нервів на матч, в якому все мало бути вирішено доволі швидко. Можливо, свою роль зіграла розслабленість після голу Лукаку.

Однак у другому турі клуб із півночі Італії просто зобов'язаний здобути впевнену звитягу на очах у рідних вболівальників. Спеція у першому турі хоч і здолала Емполі у найменш примітному матчі тижня, однак суттєво поступалася супернику по грі. "Орлята" дозволяли тосканцям створювати такі моменти, які клуб рівня Інтер точно би реалізував.

Додаткова інтрига зустрічі: чи зіграє на рідному стадіоні Даніеле Мальдіні. Вихованцю Мілана та сину головної легенди в історії "россонері" буде надпринципово спробувати забити Інтеру. Втім, навіть маючи 90 хвилин, це буде зробити неймовірно важко.

До слова, прогнозуємо появу на полі автора переможного голу у ворота Лечче — Дензела Думфріса. Безумовно, забивати м'ячі — не основна задача правого захисника (навіть коли він виконує роль латераля), але його гра на загострення атаки після виходу на поле зіграла дуже важливу роль. Дарміан такого обсягу бігової роботи не дає.

Орієнтовний склад Інтера: Ханданович — Шкріньяр, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Лукаку, Мартінес

ПРОГНОЗ 3:1

НАПОЛІ — МОНЦА

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЧЕСКО ФОРНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У понеділок Наполі зумів вразити всіх своїх прихильників ефектною перемогою над Вероною (5:2). Це трошки заспокоїло гарячі голови тієї частини тіфозі, яка почала кричати "все пропало" після відходу багаторічних лідерів.

Вже після матчу "партенопеї" підписали центрфорварда Джованні Сімеоне (який минулий сезон провів якраз-то у Вероні) та центрхава Тонгі Ндомбеле з Верони, а також наблизилися на відстань кількох міліметрів до трансферу атакувального півзахисника Джакомо Распадорі із Сассуоло.

Це на додачу до того, що перша гра в цілом подарувала позитивні враження від інших новачків — Кім Мін-Дже, Франка-Андре Ангісса, Хвічі Кварацхелії. Хоча у випадку останнього, попри гол+пас — точно не без питань. Щодо Матіаса Олівейри, то у нього банально було мало часу, але ризикнемо припустити, що у неділю ми побачимо його на полі з перших хвилин.

Коротше кажучи, минулий тиждень — вельми гарний знак для неаполітанських уболівальників. І недільна перемога над амбіційною Монцою виглядала би логічною крапкою цих семи днів. Ауреліо Де Лаурентіс не спить — він знову хоче боротися як мінімум за зону Ліги чемпіонів.

"Б'янкороссі" у грі першого туру проти Торіно виглядали відверто погано. У грі Монци було важко помітити хоч якийсь конструктив. Власне, цей матч підтвердив тезу, що новому проекту Берлусконі-Галліані потрібен час. Команда не зіграна, та й відсутність Пессіни позбавляє конструктиву в атаці.

Цілком можливо, що по ходу клуб із передмістя Мілана таки змушений буде змінити тренера. Перед Джованні Строппою стоїть задача не просто з ходу посісти місце у середині таблиці, але й знайти спільну мову з футболістами, для яких він чисто психологічно може здаватися тренером нижче їхнього рівня.

Інша справа, що досвідчений політик, яким є Берлусконі, не буде швидко міняти тренера, який подарував клубу першу в його історію путівку до Серії А. Сеньйор Сільвіо краще вичекає з надією на те, що той вистрелить. Бо політик, а політики думають наперед.

Ризикнемо спрогнозувати впевнену звитягу команди Лучано Спалетті, хоча й не без пропущеного м'яча. Верона показала, що неаполітанцям в обороні після відходу Кулібалі є над чим працювати.

Орієнтовний склад Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін-Дже, Олівейра — Ангісса, Лоботка — Політано, Зелінські, Кварацхелія — Осміхен

ПРОГНОЗ 3:1





АТАЛАНТА — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІОН АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Однозначно центральний матч туру. Максимально незрозуміла Аталанта проти максимального зрозумілого Мілана. Нестабільність проти стабільності. Вибуховість проти спокою. Гасперіні проти Піолі, чого вже там приховувати.

У першому туру бергамаски виглядали доволі впевнено на фоні Сампдорії (2:0). Хоча тут варто зробити ремарку, що "Самп" є одним із найслабших колективів цьогорічної Серії А. І при тому він все одно знаходив свої моменти та й навіть забив, але завадив офсайд. Втім, клас таки дався взнаки.

Мілан хоч і спробував створити проблеми сам собі, проте все ж також переміг впевнено. 2 м'ячі Удінезе — це не зовсім-то й заслуга "фріульців"...

Щодо головної персони матчу, а то й всієї Серії А для українського футболу, то Руслана Маліновського чекати з перших хвилин не слід навіть попри гольову передачу у грі проти "Дорії". Судячи з усього, в українця конфлікт із Джан П'єро Гасперіні, який певними деталями нагадує аналогічний з Гомесом. Недобре італієць прощається з колишніми гравцями УПЛ, котрі стають справжніми лідерами (або майже лідерами) "Богині"... Втім, майбутнє Руслана — тема окремого тексту.

Скоріш за все, у цьому матчі з першим хвилин можна буде побачити англійця Адемолу Лукмана, який дуже впевнено вийшов на заміну у Генуї, і справа не тільки у голі з передачі Маліновського.

Передбачити результат тут важко. Багато залежить від того, хто першим заб'є і як піде гра в Аталанти. Втім, ризикнемо сказати, що зіграність і дружня атмосфера "россонері" переможуть вічний неспокій "нерадзуррі". Хоча голів буде багато — а як же інакше, коли мова про бергамасків?!

Орієнтовний склад Аталанти: Муссо — Толої, Джимсіті, Околі — Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Мелле — Пашаліч, Лукман — Муріель

Орієнтовний склад Мілана: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Беннасер, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Ребич

ПРОГНОЗ 2:3

УДІНЕЗЕ — САЛЕРНІТАНА

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ФРІУЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛІАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Матч команд, які у першому турі програли фаворитам. Здавалося б, не критично за рахунком, але в обох випадків — без мінімальних шансів на успіх.

Салернітана, яка дивом залишилася в еліті минулого сезону, спробує зробити все, щоби не гнівити вищі сили за це подарунок долі. Команда з півдня Італії продовжує підсилювати склад — цього тижня "морські коники" підписали французького форварда Булая Діа.

Удінезе ж, у свою чергу, здається вже завершив комплектацію складу. Для видозмінених "б'янконері" з новим алленаторе Андреа Соттілем ця гра має роль іспита, адже по першій грі проти Мілана робити висновки важко.

ПРОГНОЗ 2:1

САССУОЛО — ЛЕЧЧЕ

СУБОТА, 20 СЕРПНЯ, 21:45. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Скоріш за все, у цьому матчі Алессіо Діонізі вже не зможе розраховувати на Джакомо Распадорі, який знаходиться за крок від переходу до Наполі. Зате точно зможе на Доменіко Берарді — схоже, гравець збірної Італії вирішив стати довічною іконою "нероверді" та підписав новий контракт до 2027-го року.

Алессіо Діонізі мав сміливий план на гру проти Ювентуса (власне, Сассуоло ніколи не грає "скучно"), який не спрацював. Тепер, як-то кажуть, спроба номер 2, і суперник зовсім інший.

Лечче ж у матчі проти цікавого, але аж ніяк не найтопововішого опонента має шанс довести, що вдала гра з Інтером не була несподіванкою. Видавати хороші поєдинки проти грандів — добре, але щоби зберегти прописку в еліті — потрібна стабільність.

Ми ж прогнозуємо веселощі із непередбачуваним результатом.

ПРОГНОЗ 2:2

ЕМПОЛІ — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАОЛО МАЦЦОЛЕНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фіорентина — єдина команда Серії А, яка встигла зіграти офіційний поєдинок вже після першого туру Серії А.

Справа в тім, що стартувати у Лізі Конференцій підопічним Вінченко Італьяно довелося з раунду плей-оф, і у першій грі "фіалки" подужали Твенте — 2:1. М'ячами відзначалися Ніколас Гонсалес та Артур Кабрал. Розпочати з двох перемог (нехай навіть за першу з них варто бути вдячним голкіперу суперників) — дорогого варте.

Емполі у першому турі переважав свого суперника зі Спеції, проте поступився з мінімальним рахунком. Ризикнемо дати прогноз, що хороша готовність до сезону у виконанні "синіх" та певна перенасиченість матчами Фіорентиною можуть звести справу до цікавої нічиєї.

ПРОГНОЗ 2:2





БОЛОНЬЯ — ВЕРОНА

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІОН РЕНАТО ДАЛЬ-АРА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще один випадок, коли команди нарешті мають показати себе у відносно рівному протистоянні проти матчів у статусу андердогів у першому турі. І якщо Болонья завершила драму з Лаціо лише з мінімальною поразкою, то Верона отримала від Наполі стільки, скільки більше у першому турі не отримував ніхто.

Проблеми команди з міста Ромео і Джульєтти в обороні таки мають датися взнаки знов. Атака Болоньї на чолі з Марко Арнаутовичем — справжній козир господарів поля.

ПРОГНОЗ 2:1







РОМА — КРЕМОНЕЗЕ

ПОНЕДІЛОК, 21 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА МАССІМІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Кому щастить — так це Ромі. Команда Жозе Моурінью починає команд проти двох аутсайдерів і відвертих претендентів на виживання, отож має прекрасні шанси здобути 6 очок і принаймні на початку сезоне зайти на омріяний трон. Головне — знову не наштовхуватися на стару проблему нереалізації.

Щоправда, Кремонезе зміг показати пристойну гру у Флоренції. Що головне — команда намагалася грати у футбол, а не імітувати свою присутність на полі. Якщо новачок Серії А і вдруге не побоїться піти в атаку з ризиком потрапити в полон (особливо таким прикрим чином, як у першому турі), то йому можна буде ставити пам'ятник.

Орієнтовний склад Роми: Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола — Дзаньоло, Дібала — Абрахам

ПРОГНОЗ 2:0





САМПДОРІЯ — ЮВЕНТУС

ПОНЕДІЛОК, 21 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Самп" у другому турі поспіль приймає у себе серйозного суперника. "Б'янконері" підходять до гри з неприємною кадровою проблемою — до Погба у списку відсутніх додався ще й Анхель Ді Марія, який вразив туринську публіку у грі проти Сассуоло.

Втім, стати проблемою це не має. Нинішня "Дорія" входить у сезон відверто слабкою командою без жодною "родзинки", хіба що крім невгамовного Фабіо Квальярелли. Юве має продемонструвати клас без жодних "вагань" — втрата очок у Генуї буде серйозним ударом для початку боротьби за повернення Скудетто.

Орієнтовний склад Ювентуса: Перін — Даніло, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Маккенні, Локателлі, Закарія, Костич — Влахович.

ПРОГНОЗ 0:2



