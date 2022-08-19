Італія

Півзахисник Тоттенгема перебрався до табору неаполітанців.

Наполі продовжує продуктивну роботу на літньому трансферному ринку з метою посилення складу.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клубу, новачком команди став півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Француз перебрався до табору неаполітанців на правах орендної угоди з можливістю викупу.

Минулий сезон футболіст провів у двох різних командах — Тоттенгемі та Ліоні, провівши 31 матч, забивши 3 м'ячі та віддавши 3 асисти. У французькому клубі він виступав також в оренді.

Нагадаємо, що Наполі хоче підписати Распадорі після завершення трансферів Ндомбеле та Сімеоне.